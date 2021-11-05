Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, idari izinli mi? Bakanı Özer yanıtladı!

Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi, ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 15-22 Kasım tarihleri arasında yapacak. Ara tatil için geri sayım başladı. Ara tatil takviminde öğretmenlerin de tatil yapıp yapmayacağı merak ediliyordu, MEB’ten açıklama geldi. Peki, ara tatilde öğretmenler idari izinli mi? 2021 Kasım ilk ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, tatil mi? İşte cevaplar...

Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, idari izinli mi? Ara tatil takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin merakla araştırdığı idari izin konusunda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin ilk ara tatil 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak. 1 hafta sürecek tatil 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün yapılacak tatilin ardından öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ, ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yılı ilk ara tatili için öğretmenlerin merakla araştırdığı o soruya yanıt verdi. Öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğine yönelik resmi açıklama yapan Bakan Özer, "Öğretmenler 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gelmeyecek. Mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.