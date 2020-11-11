Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2020? Ücretli öğretmenler kasım ara tatilde okula gidecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 16 Kasım’da ara tatilin başlayacağını duyurmasının ardından araştırmalar da arttı. Öğrenciler ara tatilde dinlenirken, öğretmenler de ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediliyor. Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 16 -23 Kasım tarihleri arasında ara tatil olacağını duyurdu. Okullar 1 aralık tatil verirken, bu tatilden öğretmenlerin de yararlanıp yararlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğretmenler, ‘’ Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2020?’’ diye soruyor.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere şubat ve yaz tatili dışında son 2 yıldır ara tatil imkanı da tanınıyor. Kasım ve Nisan aylarında olmak üzere yıllık eğitim öğretim döneminde öğrenciler 1'er haftalık ara tatil yapıyor.

Öğrencilerin tatil yaptığı ara tatillerde öğretmenler seminerler için okullarda bulunuyorlar. Yönetmeliğe göre; Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, MEB'in hazırladığı program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yapıyor. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğü tarafından yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyuruluyor. 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatil için öğretmen seminerlerinin nasıl olacağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. Öğretmenler online olarak seminerleri alabilecek ve okula gitmesine gerek kalmayacak.

KASIM ARA TATİLDE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?

Ücretli öğretmenler ara tatilerde seminer programlarına katılamadıklarından okula gitmeyecekler.

ARA TATİL AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.

T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatili için açıklamada bulundu. Selçuk ," Çocuklar beni okulda görür görmez "Hoca'm, ara tatil olacak mı?" diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. 16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum." ifadelerine yer verdi.