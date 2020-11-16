Ara tatil başladı. MEB tarafından, 1 milyona yakın öğretmenin kasım ara tatil dönemine yönelik çevrimiçi düzenlenecek mesleki çalışmalar da bugün başladı. Ara tatilin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenler için ara tatil seminer programı hazırladı. Ara tatil seminer programında okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı, aşamalı ve seyreltilmiş eğitim, hibrit eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim çalışmaları çevrim içi ortamlarda değerlendirilecek. Öğretmenlerin mesaisi devam ederken, ara tatilde ek ders ödenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere mesleki gelişim programları düzenleniyor. Her yıl belli dönemlerde düzenlenen programları bu yıl 16 Kasım Pazartesi başladı. 16-20 Kasım 2020 ara tatilinde mesleki çalışma programı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği doğrultusunda 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası programı çerçevesinde çevrim içi olarak hazırlandı. Ara tatilde ek ders ödenecek mi 2020? Öğretmenlerin ek ders ücreti…

ARA TATİLDE EK DERS ÖDENECEK Mİ 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücretleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitmiş, düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararla ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü. Yapılan düzenlemeyle "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.’’ ifadesine yer verildi.

Ücretli öğretmenler ise ek ders ücreti alamıyor.

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?