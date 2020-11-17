Ara tatil uzatılacak mı? Okul ara tatili uzatılacak mı? Okullar ile ilgili son durum!

'Okullar ara tatilde sonra açılacak mı? Ara tatil uzayacak mı?' soruları son olarak Bilim Kurulu toplantısından çıkan somut tedbirlerin hayata geçirilmesi yönündeki tavsiye kararının ardından araştırılan konuların başında geliyor. Geçtiğimiz hafta değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili olarak salgın şartlarının buna izin vermediğini, salgının seyrine bakarak kurumlarla görüş alışverişinde bulunacaklarını söylemişti. Bilim Kurulu'nun da, ara tatilin uzatılmasını tavsiye ettiği belirtiliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Peki, Ara tatil uzatılacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı? Okullar tamamen kapatılacak mı? Okul ara tatili uzatılacak mı? Okullar açılmayacak mı? İşte okullarla ilgili son durum...
ARA TATİL UZATILACAK MI?
Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanırken okulların durumu da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta okullarla ilgili yaptığı değerlendirmede salgın şartlarının eğitime izin vermediğini belirtmiş, ilgili kurumlarla görüşmelere devam ettiklerini açıklamıştı.
Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili olarak 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' demişti.
Bakan Ziya Selçuk'un, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, "Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım." uyarısında bulunmuştu.
BİLİM KURULU'NUN SOMUT TEDBİRLER TAVSİYESİ
Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de genel bir artış eğiliminin olduğuna dikkat çekerek İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde salgının daha ciddi seyrettiğini söyledi. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." demişti. Ayrıca, Bilim Kurulu'nun ara tatilin uzaltılmasını tavsiye ettiği belirtiliyor.
ARA TATİL SONRASI OKULLAR AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine toplantısında korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantıda sunum yapacak. Yeni tedbirler ile ilgili kararların alınması gündeme geleceği tahmin ediliyor.
Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.