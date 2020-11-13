Ara tatil seminer programı! Öğretmenlerin ara tatil mesleki çalışma programı belli oldu!

Okullarda ara tatilin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin mesleki çalışma programını da yayınladı. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 16-20 Kasım 2020 ara tatilinde mesleki çalışma programını çevrim içi olarak gerçekleştirecek. İşte öğretmenlerin ara tatil seminer programı...

Okullar 16 Kasım'da ara tatile giriyor. Ara tatilin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenler için ara tatil seminer programı hazırladı. Ara tatil seminer programında okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı, aşamalı ve seyreltilmiş eğitim, hibrit eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim çalışmaları çevrim içi ortamlarda değerlendirilecek. İşte öğretmenlerin ara tatil mesleki çalışma programı...

16-20 Kasım 2020 ara tatilinde mesleki çalışma programı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği doğrultusunda 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası programı çerçevesinde çevrim içi olarak hazırlandı.

Mesleki çalışma programının başladığı 16 Kasım Pazartesi günü Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'dan canlı olarak öğretmenlere hitap edecek.

Okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı, aşamalı ve seyreltilmiş eğitim, hibrit eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim çalışmaları çevrim içi ortamlarda değerlendirilecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme videolarından oluşan "Bilinçli İnternet Kullanımı" e-broşürleri çerçevesinde mesleki çalışmalar yürütülecek.

ARA TATİL SEMİNER PROGRAMI

Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Başkanı ve Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karlıağaş'ın "Medeniyet Bilinci" başlıklı semineri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münire Kevser ile yazar Necip Tosun'un "Edebiyat ve Eğitim" başlıklı semineri, UiPaht Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise "Yeni Teknoloji Üzerinden Eğitim" başlıklı semineri ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever'in "Okul ve Kurum Kültürü" başlıklı semineri EBA üzerinden yayınlanacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Öğretmenler Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, çevrim içi ortamda tüm öğrencilere yönelik müzik dinletileri, konserler, kısa film, anı, resim, şiir, deneme hikâye, akıl ve zekâ oyunları yarışmaları, eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli öğretmenlerle söyleşiler, öğretmenlerin öğrenim hikâyelerini içeren sunular planlanacak.

Bunun yanında öğretmenlere yönelik özel eğitim uygulamaları, uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi, kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi, yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme, bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi, okulda ilk yardım eğitimi, okul tabanlı afet eğitimi, masal anlatıcılığı eğitimi, sanal müze eğitimi etkinlikleri, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi, zekâ oyunları uygulamaları eğitimi, kariyer rehberliği eğitimi, robotik ve kodlama eğitimi, okul ve çevre güvenliği eğitimi, öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları konularında mesleki çalışma faaliyetleri düzenlenecek.