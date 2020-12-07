Ara tatil ne zaman? Karneler ne zaman alınacak? MEB açıkladı!

Koronavirüs nedeniyle tüm okullarda eğitim EBA online ve TV platformları üzerinden gerçekleştiriliyor. Bulaş riskini azaltmak amacıyla okullarda eğitim bu dönem uzaktan devam edecek. Okullarda birinci dönemin sonuna az bir süre kala milyonlarca öğrenci ve veli de karne tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Dönemin ilk karnesinin de verileceği ara tatil, 5 Şubat 2021'de sona erecek. Ara dönem tatili ise 12-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2020-2021 yılı eğitim dönemi 19 Haziran 2021 tarihinde son bulacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
OKULLAR YENİDEN AÇILACAK MI?
Koronavirüs önlemleriyle birlikte resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği duyuruldu.