Ara tatil ne zaman başlıyor, 1 haftalık tatil ne zaman? Kasım ara tatili ayın kaçında, ilk ara tatil 2021?

Kasım ayına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler ilk ara tatil olan kasım tatili hakkında yaptıkları araştırmaları hızlandırdı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil ve diğer tatil tarihleri netleştir. Peki, Kasım tatili ne zaman, 1 haftalık tatil ne zaman başlıyor? İlk ara tatil kaç gün, kasım ara tatili ayın kaçında?

Kasım tatili ne zaman, ilk ara tatil ayın kaçında başlayacak? Pandemi nedeniyle geçen yıl online olan eğitim öğretim bu yıl yüz yüze devam ediliyor. 6 Eylül'de ders başı yapan öğrenciler, kasım ayına sayılı gün kala ilk ara tatil araştırmasına başladı. Peki, Ara tatil ne zaman başlıyor, 1 haftalık tatil ayın kaçında başlıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN, 1 HAFTALIK KASIM TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

İlk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler, 12 Kasım Cuma gününden 21 Kasım Pazar'a kadar tatil yapacak.

6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak. Öğrenciler ilk dönem karnelerini aldıktan sonra 4 Şubat'a kadar sömestr tatilinde olacak.