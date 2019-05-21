Altun'un paylaştığı mesaj şöyle:

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi dünyayı dolaşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi dünyayı dolaşmaya devam ediyor.

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de büyük ilgi gören Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs’ta Paris Polka Galeri’de açılacak.



Serginin sonraki durakları Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu olacak. pic.twitter.com/q4lSnlt1j5