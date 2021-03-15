Aprilia Tuono 129.9 bin TL'den geldi!

Aprilia, spor naked kategorisindeki temsilcisi Tuono 660’ı tanıtarak dünya pazarlarına sundu. 95 HP’lik çift silindirli motoruyla Tuono 660 performans ve eğlence arayanlara hitap etmeyi hedefliyor. Spor naked sınıfının ideal ağırlık – güç oranına sahip Tuono 660, yarış dünyası için üretilmiş olan Aprilia V4’ün şasi mimarisi üzerine oluşturulmuş tasarımıyla pist deneyimlerinde heyecan uyandırıyor. Üst grenajda DRL profil ile çevrelenen LED far ünitesi özgün bir görünüm sunuyor. Profiller içerisinde yer alan sinyal lambalarıysa, ön bölümün kompakt yapısını tamamlıyor. İdeal sertlikteki dolgu malzemesiyle konforlu bir oturum sunan sele, aynı zamanda yanları inceltilmiş formuyla ayakların yere basmasını ve manevraları kolaylaştırıyor. Dökme alüminyum iskelet ve salıncak, Tuono 660’ı 183 kg’den oluşan hafif yapılı, eğlenceli ve kolay sürülebilir hale getiriyor. Önde 120/70 ZR 17 ebadında ve arkada 180/55 ZR 17 ebadında yüksek performans tipi Pirelli Diablo Rosso Corsa II lastikler ise sürüş güvenliğine ve yol tutuşuna katkı sağlıyor.