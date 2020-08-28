Aprilia Shiver 82.9 bin TL'den geldi.Shiver 900 çekiş kontrol, ayarlanabilir, süspansiyon, elektronik gaz kontrol sistemleri ve 95 HP motor gücüyle satışa çıkacak. İlk olarak 13 yıl önce elektronik gaz kelebeği yönetimi teknolojisine sahip seri üretim motosiklet olarak yollara çıkan Shiver 900 yarış dünyasından yollara transfer edildi. 900 cc’lik V-Twin motora sahip motosikletin fiyatı 82 bin 900 TL olarak açıklandı.