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Aprilia Shiver 82.9 bin TL'den geldi

28 Ağustos 2020 Cuma - 18:19 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 18:19

İtalyan Aprilia’nın, “sport naked” kategorisindeki modeli Shiver 900 satışa çıkıyor.


 Aprilia Shiver 82.9 bin TL'den geldi.Shiver 900 çekiş kontrol, ayarlanabilir, süspansiyon, elektronik gaz kontrol sistemleri  ve 95 HP motor gücüyle satışa çıkacak. İlk olarak 13 yıl önce elektronik gaz kelebeği yönetimi teknolojisine sahip  seri üretim motosiklet olarak yollara çıkan Shiver 900 yarış dünyasından yollara transfer edildi. 900 cc’lik V-Twin motora sahip  motosikletin fiyatı  82 bin 900 TL olarak açıklandı.
 

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