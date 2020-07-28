Applebot sonuçları nasıl değişti?

Apple arama sonuçları bildiğiniz üzere aynı zamanda çeşitli yazılım faaliyetleri için kaynak oluşturuyor. Bu yazılımlarını daha çok, işletim sistemi geliştirmek için kullansa bile, aslında çeşitli arama optimizasyonları ile ilgili de yoğun çalışmalar yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara bakılırsa, arama özellikleri sıralamaları büyük ölçüde değişti. Böylece kullanıcılar çok daha farklı ve işe yarar sonuçlar bulmaya başladı.

Apple tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa, önemli değişiklikler yaşandı. Mesela bundan sonra web sitelerin aldığı etkileşim ilk sırada yer almaları için önemli olacak. Böylece daha fazla etkileşimleri bulunan siteler daha çok ön planda yer alabilecek. Tabiki yapılan değişiklikler bunlarla sınırlı değil.

Şirket tarafından önemsenen bir diğer faktör ise, kullanılan yönlendirmeler oldu. Böylece şirket web siteleri arasında daha çok etkileşim olmasını sağladı. Diyelim ki herhangi bir web siteniz var ve ön sıralara geçmek istiyorsunuz. Böyle bir durumda daha fazla bağlantıyı kendi sitenizde kullanmanız gerekecek.

• Arama sonuçlarıyla olan kullanıcı etkileşimlerinin toplamı

• Web sayfası konularına ve içeriklerine göre, arama terimlerinin alaka ve eşleşme düzeyi

• Web’deki diğer sayfalara ait bağlantıların sayısı ve kalitesi

• Kullanıcı konumu tabanlı sinyaller (yaklaşık veriler)

• Web sayfasının tasarım özellikleri

Büyük oranda önemsenen detaylar arasında yer alıyor.

Kaynak: CNN TÜRK