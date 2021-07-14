Apple yeni bir patent aldı! Yeni telefoto sistemi

Apple yeni cihazlarında kullanmak amacıyla pek çok patent alıyor. Bunun en son örneklerinden biri de yeni telefoto sistemi oluyor.

Apple özellikle iPhone 'larda kamera tarafında kullanmak amacıyla pek çok yeni patent alıyor. İşte bu patentlerden bir yenisinin alındığı ortaya çıktı. 9to5Mac tarafından ortaya çıkartılan patentin kamera tarafında, 10x veya daha yüksek optik bir yakınlaştırma sunması bekleniyor.

APPLE YENİ PATENTİ İLE ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYOR

Apple'ın çok daha farklı bir kamera kurulumunu tercih edeceği söyleniyor. Lens kurulumunda yenilikleri de bünyesinde barındıracak yeni iPhone serisinde, özel bir optik mekanizma kullanılacak.

Akıllı telefon üreticileri telefonlarında daha güçlü bir optik yakınlaştırma oluşturmak için özel sensörler kullanıyor. Daha iyi bir optik yakınlaştırma sunmak için odak uzunluğunu artırmak gerekiyor. Bunun içinse bir prizma ayna sisteminin olması ve akıllı telefon gövdesinin içine dikey olarak yerleştirilmesi gerekiyor.