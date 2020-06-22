Apple WWSC 2020 – (İOS 14 çıkış tarihi) WWCD nedir, ne zaman? İOS 14 güncellemesinin tanıtılacağı WWCD nasıl izlenecek?

Apple firmasının her yıl düzenlediği yazılım geliştiricileri konferansı, WWDC20 bu yıl çevrimiçi olarak yapılacak. 22 Haziran ve 26 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan WWDC 2020 geliştiriciler konferansı, YouTube üstünden canlı olarak yayınlanacak. Peki, WWCD online nasıl izlenecek? İşte Apple WWSC 2020 hakkındaki detaylar…

Apple, 2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı başlıyor. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC)? 2020 ile Apple'ın yeni ürünleri tanıtılacak. iOS 14 ve iPad OS 14 gibi ürünlerin de tanıtılacağı etkinlik 26 Haziran'a kadar sürecek. WWCD nedir? WWCD ne zaman? WWCD nasıl izlenecek?

WWCD NE ZAMAN, NASIL İZLENECEK?

Apple'ın düzenlediği WWDC20 etkinliğini, YouTube üstünden, Apple'ın kendi internet sitesi üstünden ve Apple TV'de Apple Events uygulamasından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Apple’in kendi internet sitesi, Apple TV uygulaması ve YouTube üzerinden Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak etkinlik canlı yayınlanacak. Bu yayınla birlikte Applei, ikinci kez YouTube üstünden canlı yayın yapmış olacak.

WWDC 20‘den sonda iOS 14, macOS 10.16, iPadOS 14, watchOS 7 ve tvOS 14 güncellemelerinin Beta sürümleri geliştiriciler için indirime sunulacağı, yaklaşık 1 ay sonra da yükleyebilecek Public Beta’ların yayınlanması bekleniyor.

İOS 14 GÜNCELLEMESİNİ OLMASI BEKLENEN İPHONE MODELLERİ

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPadOS 14 güncellemesini alması beklenen iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro (4. nesil)

11 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

11 inç iPad Pro (1. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad Air (3. nesil)