Apple WWSC 2020 – (İOS 14 çıkış tarihi) WWCD nedir, ne zaman? İOS 14 güncellemesinin tanıtılacağı WWCD nasıl izlenecek?

Apple, 2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı başlıyor. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC)? 2020 ile Apple'ın yeni ürünleri tanıtılacak. iOS 14 ve iPad OS 14 gibi ürünlerin de tanıtılacağı etkinlik 26 Haziran'a kadar sürecek. WWCD nedir? WWCD ne zaman? WWCD nasıl izlenecek?
WWCD NE ZAMAN, NASIL İZLENECEK?
Apple'ın düzenlediği WWDC20 etkinliğini, YouTube üstünden, Apple'ın kendi internet sitesi üstünden ve Apple TV'de Apple Events uygulamasından canlı olarak takip edebilirsiniz.
Apple’in kendi internet sitesi, Apple TV uygulaması ve YouTube üzerinden Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak etkinlik canlı yayınlanacak. Bu yayınla birlikte Applei, ikinci kez YouTube üstünden canlı yayın yapmış olacak.
WWDC 20‘den sonda iOS 14, macOS 10.16, iPadOS 14, watchOS 7 ve tvOS 14 güncellemelerinin Beta sürümleri geliştiriciler için indirime sunulacağı, yaklaşık 1 ay sonra da yükleyebilecek Public Beta’ların yayınlanması bekleniyor.
İOS 14 GÜNCELLEMESİNİ OLMASI BEKLENEN İPHONE MODELLERİ
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPadOS 14 güncellemesini alması beklenen iPad modelleri
12.9 inç iPad Pro (4. nesil)
11 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
11 inç iPad Pro (1. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (7. nesil)
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad mini (5. nesil)
iPad Air (3. nesil)