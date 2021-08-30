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Apple VR oyun kumandası için iPhone'ları kullanabilir

30 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:05 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 17:09

Yeni aldığı bir patent ile bizleri karşılayan Apple, VR başlık teknolojisini iPhone tarafına entegre ediyor. Uzun yıllardır Apple’ın VR bir başlık geliştirdiği ve bunun için patentler aldığı gündemde yerini alıyor. Çıkışıyla adeta yılan hikayesine dönen bu cihaz için şirketin aldığı yeni bir patent ortaya çıktı.


PatentlyApple tarafından ulaşılan belgelere göre Apple nihayet VR başlığı için çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Hatta söylendiği kadarıyla VR başlık iPhone ile entegre olacak ve bu sayede oyun kumandası olarak kullanım sağlanacak deniyor.
 
Apple uzun bir süredir VR tarafına önemli yatırımlar yapıyor. İşte bu patent sayesinde firmanın HTC ve Facebook’un Oculus markalarının VR başlıkları gibi rakiplerine karşı koz kazanmasını sağlayabilir. Zira bu cihazlardan farklı olarak iPhone adımı Apple’a büyük katkı sağlayacak gibi duruyor. Yine de bu patentin nasıl kullanılacağı ya da karşımıza çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz.
 

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