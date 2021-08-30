Apple VR oyun kumandası için iPhone'ları kullanabilir

PatentlyApple tarafından ulaşılan belgelere göre Apple nihayet VR başlığı için çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Hatta söylendiği kadarıyla VR başlık iPhone ile entegre olacak ve bu sayede oyun kumandası olarak kullanım sağlanacak deniyor.
Apple uzun bir süredir VR tarafına önemli yatırımlar yapıyor. İşte bu patent sayesinde firmanın HTC ve Facebook’un Oculus markalarının VR başlıkları gibi rakiplerine karşı koz kazanmasını sağlayabilir. Zira bu cihazlardan farklı olarak iPhone adımı Apple’a büyük katkı sağlayacak gibi duruyor. Yine de bu patentin nasıl kullanılacağı ya da karşımıza çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz.