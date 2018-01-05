Apple: Tüm cihazlar etkilendi

Apple, ortaya çıkarılan Meltown ve Spectre güvenlik açıklarıyla ilgili bir düzeltme eki gönderecek.

Dünya devi Apple , ortaya çıkarılan Spectre çip vakası ardından ortaya çıkarılan güvenlik açıkları için iPhone 'lara bir düzenleme eki gönderecek.

Apple'dan gelen son haberlere göre, cihazları bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız bırakan kusurların ifşası sonra iPhone'lar, iPad 'ler ve Mac'lere kısa bir süre içerisinde bir düzeltme paketi gönderecek.

Geçtiğimiz çarşamba günü Google ve diğer araştırmacı firmaların ortaya çıkardığı Meltown ve Spectre isimli iki önemli yonga kusurunu açıklamıştı. Meltown, Intel çipini etkilerken; Spectre tüm bilgisayar bileşenlerini etkileyen bir yonga olarak tanımlanıyor.

Apple, kullanıcıların Meltown'dan korunmaları için iOS 11.2 ve MacOS 10.12.2 sürüm çalışmaları yaparken, Spectre açığı için Safari tarayıcısında güncelleme yayınlayacak.