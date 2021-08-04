Apple TOUCH ID'li klavyenin Türkiye fiyatı belli oldu

Apple yeni işlemcili bilgisayarları için geliştirilen Magic Keyboard adındaki klavyelerini tanıttı. Sadece M1 işlemcili bilgisayarlarla çalışan Magic Keyboard'un fiyatları da belli oldu.

Apple geçtiğimiz günlerde M1 işlemcili iMac cihazlarını tanıtmıştı. Şirket bu cihazlar için geliştirilen yeni bir klavyeyi de Türkiye'de satışa sundu.

Touch ID özellikli klavyelere Magic Keyboard adı verildi. Magic Keyboard'lar tüm dünyada eş zamanlı olarak satışa sunuldu.

Magic Keyboard üç farklı seçeneğe sahip. Tüketiciler ihtiyaçlarına göre standart model, Touch ID‘li model ve Sayısal Tuş Takımı ve Touch ID‘nin bir arada bulunduğu modellerinden birini tercih edebilir.

Sayısal tuş takımı ve Touch ID'nin bir arada olduğu model 1.799 TL, Touch ID'li olan seçenek 1.549 TL ve standart klavye 1.049 TL'den satışa sunuldu. Bu ürünlerin ABD fiyatı ise sırasıyla 179 dolar , 149 dolar ve 99 dolar oldu.