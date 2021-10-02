Apple tanıtmadığı ürünleri 12 Ekim'deki etkinliğinde tanıtabilir

Apple'ın bu ayki etkinliğinde yeni nesil MacBook Pro, Mac mini ve AirPods 3 modellerini gelebilir. Teknoloji devi eylül ayındaki etkinlikte iPhone 13 serisi, Apple Watch 7 Yeni iPad ve iPad mini 6 modellerini tanıtmıştı. Bu etkinlikte yeni nesil AirPods’un gelmesi beklense de tanıtılmadı.

Bloomberg’de gazeteci ve teknoloji şirketlerinin tanıttığı ürünler hakkında bilgiler veren Mark Gurman, Apple’ın yeni etkinliğini bu ay gerçekleştireceğini düşünüyor.

Yeniden tasarlanan MacBook Pro, bu etkinlikte beklenen en güçlü cihazlardan biri oluyor. Apple’ın kendi işlemcisiyle donatılacak olan 14 ve 16 inç MacBook Pro’lar yenilenmiş bir tasarıma da sahip olacak. mini LED ekranlar ile yüksek çözünürlük sunacağı aktarılan cihazların M1X işlemcisiyle çok daha hızlı olacak.

Mac mini de bu etkinlik kapsamında tanıtılacak. Ancak en nihayetinde birçok sızıntı ile gündem olan AirPods 3’ün görücüye çıkması bekleniyor. Kulaklığa ek olarak macOS Monterey işletim sistemini de tanıtması bekleniyor.

Söz konusu etkinliğin 12 Ekim’de gerçekleşeceği söyleniyor.