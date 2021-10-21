Apple İstanbul'da üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi'nde açıyor

Teknoloji markası Apple’ın Türkiye ve İstanbul’daki 3. mağazası Bağdat Caddesi’nde açılıyor. Apple Bağdat Caddesi, İstanbul’a özel bir “Today at Apple” programı ve Artırılmış Gerçeklik sergisi ile hizmete giriyor.

ABD'li teknoloji şirketinin Bağdat Caddesi'ndaki Apple Store'u, Apple’ın Türkiye’deki üçüncü perakende satış mağazası olacak. İstanbul ’daki 3. Apple Store olan Bağdat Caddesi ’ndeki iki katlı mağazada, müşteriler Apple ürün ve servislerini inceleyebilecek.Apple Bağdat Caddesi'nde tüketiciler alışveriş yapabildikleri gibi “Today at Apple” adı verilen atölye çalışmalarına da katılabilecekler.

Mağazanın basın açılışı ile ilgili düzenlenen toplantıya katılan Apple'ın Perakende ve İnsanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deirdre O'Brien, "Apple Bağdat Caddesi'nin açılışıyla, Türkiye'deki müşterilerimizle sahip olduğumuz derin ve uzun süreli ilişkilerimizi geliştirmekten heyecan duyuyoruz” dedi. Deirdre O'Brien, şunları söyledi: “Apple Bağdat Caddesi’nin açılışıyla daha da çok müşteriyle buluşmak ve bu müşterilere İstanbul’daki yeni evimizde Apple’ın en iyi ürün ve hizmetlerini sunmak için sabırsızlanıyoruz."

Apple, açılış kapsamında şehre ve şehrin yaratıcı zihinlerine odaklanan “Perspektif İstanbul” adlı 6 haftalık bir Today at Apple programının lansmanını da yapacak. 20 yerel sanatçının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu seri, İstanbul’da yerel topluluklar için önemli konular ve değerler üzerinden yaratıcılık, kültür ve teknolojiyi bir araya getiren bir deneyim sunulacak. Katılımcılar, Murat Palta ile geleneksel minyatür çizimi ve illüstrasyonu, Magnum Photos fotoğrafçısı Sabiha Çimen ile görünmeyeni fotoğraflamayı ve görsel sanatçı Sinan Tuncay ile hareketli portre yaratmayı öğrenebilecekleri yüz yüze ve sanal atölye çalışmalarında yer alma şansına sahip olacak.

Apple, Bağdat Caddesi’ndeki mağazasında 14 farklı dil konuşan 130 kişilik bir ekiple hizmet verecek. Apple Bağdat Caddesi mağazası resmi olarak 22 Ekim Cuma günü saat 10:00’da açılacak.Mağaza açılış gününde yalnızca randevu ile ziyaret edilebilecek.