Apple, iPad'lerinde 'titanyum' kullanacak

Teknoloji camiasının önemli isimlerinden olan Apple, iPad tarafında yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni detaylara göre Apple, alüminyum olan gövde materyalini titanyum ile değiştirebilir.

Önümüzdeki aylarda tanıtacağı ürünlerle dikkat çekmesi beklenen Apple ’ın yolda da iki iPad modeli bulunuyor. Bu cihazlar önceki nesillere göre çok daha güçlü olacak ve farklı detayları içinde barındıracak. Yeni tanıtılması beklenen bu iPad modellerinin gövdelerinde ‘alüminyum’ kullanacak ancak söylenene göre gelecek modellerde bu değişecek.

iPAD'LER YAMULUYORDU

Cihaz hafif olsun diye gövdesinde alüminyum tercih eden Apple, bu noktada eleştiriliyordu. Zira yeni nesil iPad’lerde kullanıcılarda yamulma sorunu bildiriliyor. Forumlarda ve Apple’ın direkt servisine başvuran kişiler ‘iPad’lerinin yamulduğunu’ söylüyor.

Haliyle daha sağlam bir materyalin kullanılması gövdenin daha sağlam hale gelmesini sağlayacak ama akabinde de cihaz biraz daha ağır bir hale gelecek gibi duruyor.