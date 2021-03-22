Apple'ın radikal kararına ceza yağdı!

Teknoloji devi Apple'ın iPhone 12 ailesinde radikal bir karar ile aksesuarları kutudan kaldırması sonrası Brezilya ABD merkezli şirkete ceza verdi.

Apple’ın hem kulaklığı hem de şarj adaptörünü bundan böyle ayrı bir şekilde satmak istemesinin yankıları sürüyor.

Şirket geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklığa yer vermemişti.

Başka bir deyişle iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalmıştı.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen karar pek çok tepkiyi de beraberinde getirmişti.

Görünen o ki Apple 'ın kararı şirketin başını ağrıtmaya devam ediyor.

Brezilya, ABD merkezli şirkete şarj aksesuarlarına kutuda yer vermediği gerekçesi ile ceza verdi.

Yapılan açıklamada Apple'ın aldığı bu kararın ülkedeki tüketici hakları yasası ile çeliştiği bilgisinin altı çizildi.

Mahkeme Apple'ı yaklaşık 2 milyon dolar cezaya mahkum etti.

Galaxy S21 serisinin kutusuna şarj cihazı koymayan Güney Kore merkezli Samsung da ülkede aynı kurala takılmıştı.

Şirket çareyi ön sipariş sürecinde mecburen kutuya şarj adaptörü yerleştirmekte bulmuştu.