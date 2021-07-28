Apple'dan Siri kararı!

Apple, kısa bir süre içerisinde yeni iPhone modelleri ile sunacağı iOS 15 sürümünde Siri ile ilgili bazı özellikleri kısıtlayacağını duyurdu.

iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey ve watchOS 8 ile başlayan Siri ve üçüncü parti uygulamalar arasındaki iletişim, komut sayılarının ve etkileşimlerin kısıtlanmasıyla azaltılacak.

BİRÇOK UYGULAMA SİRİ’YE ADAPTE OLAMAYACAK

Apple’ın geliştiriciler için yayınladığı SiriKit adındaki yazılım paketinin kaldırılmasına ilişkin makalede, bir dizi komut ve işlevin sonbaharda yayınlanacak iOS 15 ile artık desteklenmeyeceği söyleniyor. Yayınlanan belgede artık desteklenmeyecek 22 Siri komutu da yer aldı. Komutlar arasında sesli olarak “Uber’de yolculuk rezervasyonu yap” gibi komutlar artık çalışmayacak.

Shiftdelete’in haberine göre; Apple , ‌Siri‌ ile entegre etmek için yolculuk rezervasyonu uygulamaları desteğini kaldırmanın yanı sıra, ‌Siri‌’nin yapılacaklar uygulamaları ile entegre olma özelliğini de azaltıyor. Yeni değişikliklerle birlikte, Things 3 veya Todoist gibi popüler yapılacaklar ve not uygulamalarının kullanıcıları artık Siri‌’ye sorarak yeni bir görev listesi oluşturamayacak, bir görevi silemeyecek veya bir notu değiştiremeyecek. Bununla birlikte, sadece yeni görevler oluşturma yeteneği kalacak.

Ek değişiklikler arasında, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalarla fatura ödemeleri yapmalarına, faturaları aramalarına veya belirli bir uygulama içinde iki hesap arasında para aktarmalarına olanak tanıyan SiriKit işlevlerinin kullanımdan kaldırılması yer alıyor. Apple ayrıca bazı CarPlay işlevlerini de azalıyor ve kullanıcıların bir arabada ses kaynağı ayarlamak, klima, koltuk veya buz çözücü ayarlarını yapmak için “Siri” kullanma yeteneğini ortadan kaldırıyor.

Apple’ın son hamlesi, kullanıcıları ve geliştiricileri Kısayolları kullanma konusunda birleştirme planının bir parçası olabilir. Kısayollar, kullanıcıların bir üçüncü taraf uygulaması için belirli bir görevi tetikleyen özel bir ifade oluşturmasına olanak tanıyor.