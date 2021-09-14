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Apple'dan iPhone'lar için acil güncelleme

14 Eylül 2021 Salı - 7:42 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 7:42

Teknoloji devi Apple, iPhone telefonlar için 'acil' bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güvenlik güncellemesinin, hackerların iMessage uygulaması üzerinden telefonlara kolaylıkla girmesini sağlayan bir casus yazılıma karşı açığı kapatmak üzere servis edildiği belirtildi.


Apple kritik bir güvenlik zafiyetine yanıt vermek üzere yazılımını güncelledi. CNN'in haberine göre; bağımsız araştırmacılar, söz konusu güvenlik açığının Suudi bir aktiviste yönelik casusluk faaliyetinde kullanıldığını açıkladı.
 
Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab araştırmacıları, bu açığın Şubat'tan bu yana kullanıldığını ifade ediyor. Bu açık üzerinden İsrailli NSO Group tarafından üretilen ve birçok ülkede gazetecilerin ve hak savunucularının izlenmesi için kullanıldığı ortaya çıkan Pegasus yazılımı bir Suudi aktivistin telefonuna yerleştirildi.
 
Apple'ın bugün çıkardığı bu acil güncelleme iMessage uygulamasındaki açığı kapatıyor. Bu açık üzerinden hackerlar, bir kullanıcının telefonuna herhangi bir linke tıklamasa bile girebiliyor.
 
Apple'daki bu güvenlik açığı üzerinden hacklenen Suudi aktivist, kimliğinin gizli kalmasını istedi. (Hürriyet)
 

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