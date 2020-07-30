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Apple'dan flaş hamle! Ses kalitesi için...

30 Temmuz 2020 Perşembe - 16:32 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 16:32

Apple'ın ilerleyen dönemlerde satışa sunmayı planladığı yeni AirPods kablosuz kulaklık modellerinde ses kalitesinin iyileştirilmesi adına kemik iletimi teknolojisini kullanması bekleniyor.


Apple, popüler kablosuz kulaklığı AirPods'u yenilemeyi sürdürüyor. Son olarak AirPods Pro isminde aktif gürültü engelleme teknolojisi sunan bir kablosuz kulaklığı piyasaya süren şirket, yeni AirPods modellerinde ise farklı bir teknolojiyi kullanmak niyetinde.
 
Apple'ın bu kapsamda yeni bir patent için onay aldığı ve bu patente göre şirketin yeni AirPods modellerinde kemik iletimi teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Bu teknoloji, kafatasındaki kemikler üzerinden sesin doğrudan iç kulağa iletilmesini sağlıyor. Bu da sesin daha çok daha anlaşılır bir şekilde duyulması anlamına geliyor.
 
Tabii bu teknoloji aynı zamanda önemli bir eksikliğe de sahip. 4000Hz frekansın altında çalışan kemik iletimi teknolojisinde insan kulağı 20Hz ila 20000Hz aralığını duyabildiği için daha yüksek frekanslarda bu teknoloji işe yaramıyor.
 
Diğer yandan Apple'ın bu teknolojiyi AirPods Studio gibi kulak üstü kulaklıklarında kullanmayı planladığı, kulak içi kulaklıklarında bu teknolojiye yer vermeyeceği de söyleniyor. Hürriyet/Selim Öztürk
 

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Apple AirPods ses kalitesi
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