Apple'dan ABD ekonomisine dev katkı!

Dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olan Apple 'dan yapılan açıklamada, firmanın istihdam, harcama ve yatırım planları sayesinde gelecek 5 yılda ABD ekonomisine doğrudan 350 milyar dolar ın üzerinde katkı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, ABD'li tedarikçilere ve imalatçılara yapacağı harcamaların ve yeni yatırımların bu sene 55 milyar dolar olacağı ifade edildi.

Gelecek 5 yılda Apple'ın yapacağı yatırımın 30 milyar dolar olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şirketin ABD'deki veri merkezlerine 10 milyar dolar, "Gelişmiş İmalat" adlı fona da 5 milyar dolar aktaracağı kaydedildi.

38 MİLYAR DOLAR VERGİ ÖDEYECEK

Açıklamada, ayrıca, Apple'ın ABD dışındaki gelirlerinin bir kısmını yurt içine geri getirme kapsamında ABD hükümetine yaklaşık 38 milyar dolar vergi ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

GELECEK 5 YILDA 20 BİN YENİ İSTİHDAM

Açıklamada, şirketin gelecek 5 yılda ABD ekonomisinde 20 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağı ve bu kişilerin ülke genelindeki Apple kampüslerinde değerlendirileceği belirtildi.

Müşterilerine ilk etapta teknik destek verecek olan yeni Apple kampüsünün bu sene duyurulacağı belirtilen açıklamada, Apple'ın ABD'deki bütün kampüslerinin, veri merkezlerinin, ofislerinin ve mağazalarının yüzde 100 yenilenebilir enerji kullandığına dikkat çekildi.

50 EYALETTE 84 BİN ÇALIŞANI VAR

Şirketin şu anda ABD'nin 50 eyaletinde toplam 84 bin çalışanının olduğunun kaydedildiği açıklamada, Apple'ın ülke genelinde yaklaşık 9 bin Amerikalı tedarikçi firmayla çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin ABD genelinde teknoloji ve programlama eğitimlerine de ağırlık vermeye devam edeceğine dikkat çekilirken, Apple'ın işletim sistemi iOS ve uyumlu uygulamalarının 2017'de ABD ekonomisinde 1,6 milyon kişilik istihdam ve 5 milyar dolarlık gelir yarattığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, firmanın yatırımlarının doğrudan istihdam yaratmaya odaklandığını vurgulayarak, şirketin ABD ekonomisini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.