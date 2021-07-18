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Apple aksesuar yelpazesini genişletmeye devam ediyor

18 Temmuz 2021 Pazar - 17:30 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 17:30

Bilindiği üzere Apple’ın yeni nesil iPhone modeli ile birlikte tanıttığı en yenilikçi teknolojilerden birisi de MagSafe’ti. Basit bir mıknatısa dayanan bu teknoloji, yenilikçi fikirlerle birleştiğinde ortaya farklı aksesuarlar çıktı.


Bunlardan birisi de MagSafe batarya seti. İsminden de anlaşılacağı üzere Magsafe batarya seti ile telefonunuza ekstra bir batarya eklemiş oluyorsunuz.
 
Bu yeni aksesuar ile birlikte Apple iPhone 12 ya da iPhone 12 Pro modellerinin batarya kapasitesi bir tık daha genişlemiş oluyor. Dolayısıyla telefonunuzu daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Tabi ki bu ek batarya telefonun ağırlığını da önemli ölçüde arttırmış oluyor.
 
Yani MagSafe batarya seti ile birlikte telefonunuza ufak bir powerbank bağladığınızı varsayabiliriz. Göze pek hoş gelmese de bu aksesuarın iPhone kullanıcıları için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iPhone’un en büyük sorunlarında birisi de pilinin çabuk bitmesi. Dolayısıyla MagSafe batarya seti bu sorunu belli oranda çözüyor.
 
Peki bu teknolojinin fiyatı ne kadar? Hemen belirtelim. Apple imzası taşıyan MagSafe batarya setinin yurt dışı fiyatı 99 dolar. Türkiye’deki fiyatı ise 1079 TL. Vergiler ve kur düşünüldüğünde bu fiyat çok da abartı görünmüyor.
 
 

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MagSafe Apple iPhone
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