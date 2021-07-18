Apple aksesuar yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Bunlardan birisi de MagSafe batarya seti. İsminden de anlaşılacağı üzere Magsafe batarya seti ile telefonunuza ekstra bir batarya eklemiş oluyorsunuz.

Yani MagSafe batarya seti ile birlikte telefonunuza ufak bir powerbank bağladığınızı varsayabiliriz. Göze pek hoş gelmese de bu aksesuarın iPhone kullanıcıları için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iPhone’un en büyük sorunlarında birisi de pilinin çabuk bitmesi. Dolayısıyla MagSafe batarya seti bu sorunu belli oranda çözüyor.