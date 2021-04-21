Apple airtag nedir? Kayıp eşya izleyicisi Apple airtag fiyatı, çıkış tarihi…

Apple, AirTag adlı uzun zamandır beklenen kayıp eşya izleyicisini duyurdu. Apple, AirTag'i bir iPhone aksesuarı olarak adlandırırken fiyatını bir kişi için 29 dolar, dört kişi için ise 99 dolar olarak açıkladı. Yeni AirTag’in 30 Nisan'da mağaza raflarında olacağı bildirildi. AirTag, kayıp nesneleri bulmak için bir iPhone ağı kullanan ve bu ayın başlarında üçüncü taraf aksesuarlarına açılan Find My adlı Apple teknolojisini kullanarak çalışan yeni bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. AirTag’in, Apple'ın gizliliğe duyarlı olduğunu söylediği "hassas bulma" adını verdiği bir teknik kullanarak çalıştığının altı çizildi.

AIRTAG NEDİR?

AirTag’iniz, Bul ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar AirTag’inizin konumunu iCloud’a gönderiyor, siz de Bul uygulamasını açarak AirTag’inizin nerede olduğunu haritada görebiliyorsunuz. Tüm bu süreç, gizliliğinizi korumak için anonim ve şifrelenmiş olarak gerçekleşiyor. Üstelik AirTag o kadar verimli çalışıyor ki pil ömrü veya veri kullanımı hakkında endişelenmeniz gerekmiyor.

AirTag takılıysa çok da endişelenmenize gerek olmayabilir. Bul uygulamasındaki yeni Nesneler sekmesine giderek yerleşik hoparlörden bir ses çalın veya “Hey Siri, cüzdanımı bul” deyin. Koltuğun altında veya yan odada mı kalmış? Sesi takip edin ve cüzdanınızı kolayca bulun.

AIRTAG FİYATI NE KADAR?

Apple AirTag satış fiyatı tekli olarak 299 TL ile satışa sunulacak. 4'lü almak isterseniz ise 999 TL ödeme yapmanız gerekecek.

APPLE AİRTAG HANGİ CİHAZLAR İLE UYUMLU OLACAK?

Tam Konum Bulma özelliği aşağıdaki aygıtlarla uyumludur:

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 ve iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max