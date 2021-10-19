Apple Airpods 3. nesil ne zaman satışa çıkacak? Airpods 3 Türkiye fiyatı ve özellikleri…

Apple; yeni MacBook Pro, 3'üncü nesil AirPods ve HomePod Mini'yi tanıttı. İlk nesli 2016 yılında piyasaya sunulan AirPods,'un ikinci jenerasyonu 2019 yılında kullanıcılara sunulmuştu. İki yıldır tam kablosuz kulaklık modeli üretmeyen Apple, gerçekleştirdiği Unleashed etkinliği ile 3. Nesil AirPods'unu tanıttı. Peki, Apple Airpods 3. nesil ne zaman çıkacak? Airpods 3 Türkiye fiyatı ve özellikleri…

Apple'ın "Unleashed" etkinliğinde, şirketin yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarı, yeni Mac mini bilgisayarı ve kulaklıklarının üçüncü nesil versiyonu AirPods tanıtıldı. Peki, Apple Airpods 3. nesil ne zaman çıkacak? Airpods 3 Türkiye fiyatı ne kadar?

AİRPODS 3 FİYAT

16 inçlik MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı 28 bin 999 TL'den başlarken 3'üncü nesil AirPods'un fiyatı ise 1.999 TL olacak. En yüksek donanımlı MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı ise 68.599 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tam 24 asgari ücrete tekabül ediyor.

AIRPODS'UN ÖZELLİKLERİ

Etkinlikte tanıtılan 3'üncü nesil AirPods ter ve su geçirmez olduğu ve 6 saat dinlemeye imkan verecek şekilde artırıldığı belirtildi. Cihazın ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacağı açıklandı. AirPods Pro ile benzer bir tasarım ile gelen yeni AirPods, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile geliyor.

APPLE AİRPODS 3. NESİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

AirPods Pro 2, net olarak 2022'de gelecek. Ürün büyük ihtimalle 2022 ilk çeyrek içerisinde satışta olacak.