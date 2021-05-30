Apple'a 'iPhone 12' davası! Ücretsiz olarak verecek

Brezilyalı Mariana Morales Oliveira adlı kadın, mahkeme aracılığıyla Apple'dan iPhone 12'si için ücretsiz bir şarj cihazı alma hakkını elde etti. iPhone 12 müşterileri için emsal karar olabilir.

Brezilya'da ikamet eden Mariana Morales, satın aldığı iPhone 12 cihazın kutusunda şarj cihazının bulunmaması nedeniyle Apple 'a dava açtı. Yapılan yargılama sonucunda, Apple'ın "çevresel duyarlılığı" hakkında olumsuz bir sonuca varıldı.

Mariana, Apple'ın kısa süre önce Brezilya 'da bir mahkemeyi kaybetmesinin hemen ardından şirkete dava açtı. Apple'In kendisine kısa süre önce satın aldığı iPhone 12 için bir şarj cihazı vermesini istedi. Dava Sao Paulo eyaletinde değerlendirildi ve sonuç olarak, dava Bayan Morales lehine kapandı. Yargıç, şarj cihazının 10 takvim günü içinde kendisine ücretsiz olarak teslim edilmesini emretti. Apple bu süreye uymazsa, gecikmenin her günü için 40 dolarlık para cezası ödeyecek.

Apple'ın çevre duyarlılığı bir saçmalık

Mariana'nın avukatı Rafael Quaresma, davanın ek satış yasası kapsamına girdiğini, çünkü bir akıllı telefon alırken şarj cihazı olmadan yapamayacağınızı ve satın almanız gerektiğini söyledi. Ayrıca, çevreyi korumaya yönelik bu tür girişimlerin müşterilerin gözünde aldatma ve bahaneden başka bir şey olmadığı görüşünü dile getirdi.

Ayrıca Avukat Rafael Quaresma: "Çevre koruma konusunu gündeme getirdik ve yargıç bizimle aynı fikirde. Bu anlamsız. Apple, yalnızca birlikte verilen şarj cihazının çevreyi kirlettiğini, ayrı satılanın ise çevreyi kirletmediğini iddia ediyor." dedi ve bunun saçmalık olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu, iPhone'un yeni kutu içeriği nedeniyle Apple'a açılan ilk dava değil. Apple daha önce de Fransa 'daki bir kullanıcısına kablolu bir kulaklık vermek zorunda kalmıştı. Çünkü kutudan kulaklığın çıkmaması, radyo dalgalarının çocuklar üzerindeki zararlı etkilerine ilişkin yerel yasayı ihlal ediyordu.

Son olarak alınan bu mahkeme kararının, iPhone 12 müşterileri için emsal bir karar olabileceği belirtiliyor.

(Donanım haber)