Apple 10 Kasım'da ne duyuracak?

Apple, dün yeni bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Önceki iki etkinlik gibi 10 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlik de internet üzerinden yapılacak. Peki Apple bu tarihte ne duyuracak? Yeni nesil iPad'ler, Apple Watch'lar ve iPhone'lardan sonra sırada ne var?

