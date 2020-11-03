03 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.151 1.51 EURO 9,8980 0.76
USD 8,4280 -0.14 ALTIN 517,310 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Apple 10 Kasım'da ne duyuracak?

03 Kasım 2020 Salı - 18:07 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 18:07

Apple, dün yeni bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Önceki iki etkinlik gibi 10 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlik de internet üzerinden yapılacak. Peki Apple bu tarihte ne duyuracak? Yeni nesil iPad'ler, Apple Watch'lar ve iPhone'lardan sonra sırada ne var?


Apple, basın mensuplarına yolladığı davette 'One More Thing'(bir şey daha) mesajını yolladı. Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirdiği iki etkinlikte beklenen pek çok ürününü sahneye çıkaran şirketin bu kez ne duyuracağı merak konusu.
 
Ancak Apple'a yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre şirket, bu kez yeni Mac'leri görücüye çıkaracak. Henüz kesinleşmese de Apple'ın kendi geliştirdiği işlemciye sahip ilk Mac, 10 Kasım'da duyurulabilir. Apple, WWDC 2020'de yeni Mac'lerde Intel işlemci yerine kendi tasarımı olan Apple Silicon'a geçeceğini duyurmuştu.
 
(Hürriyet)
 

ETİKETLER

apple 10 kasım duyuru
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.