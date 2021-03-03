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Apartmanda korkutan yangın! 8 kişi dumandan etkilendi

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 7:44 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 7:44

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.


Bahar Mahallesi Kanarya Sokak'ta üç katlı bir apartmanın birinci  katında buzdolabından dumanlar yükselmeye başladı.
 
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
 
 
4 kişi balkonda mahsur kaldı
Dumandan etkilenen 4 kişi ekiplerce evlerinden tahliye edilirken, kapı  kilitli olduğu için 2'nci katta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ise dumanlar nedeniyle  balkonda mahsur kaldı.
 
İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak daireye girip aileyi  bulundukları çıkartırken şahıslar olayda yara almadan kurtarıldı.
 
 
Dumandan etkilenen toplam 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin  ardından tedbir amaçlı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar  oluştu.

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Apartman yangın Bursa
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