Apartman girişinde iğrenç taciz! Küçük kızın çığlıklarına koştular

Olay, Altay çeşme Mahallesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan dönen 13 yaşındaki öğrenci, evine gireceği sırada arkasından takip eden bir kişi taciz etmeye çalıştı.Saldırgan, öğrenciye evinin girişinde bir madde koklatmaya çalışınca kız öğrenci ile saldırganın arasında bir süre arbede yaşandı. Kız çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakinleri dışarı çıkarak duruma müdahale edince saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler görgü tanıkların ifadeleri alınması için polis merkezine götürdü. Kız çocuğunun ifadesi Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog tarafından alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. SALDIRGAN KIZIMIN ELİNİ AĞZINI KAPATARAK YERE DÜŞÜRMÜŞ 13 Yaşındaki kızın annesi Ebru Toker 'Pazartesi günü babası kızımı okuldan alıyor. Saat 17.00 gibi apartmanın önüne bırakıyor. Kızım da apartmandan içeriye girerken arkasına baktığı sırada bir kişi eliyle kızımın ağzını kapatıp omuzuna vurarak yere düşürüyor. Kızım sırtında çantası var. Ondan dolayı fazla hareket edememiş. O saldırgan kızıma ilaç gibi bişey koklatmaya çalışmış. Daha sonra kızım çığlık atmaya başlamış. Çok bağırınca birinci kat komşumuz evden çıkıp aşağı inince saldırgan kaçmış.' dedi.

UMARIM O SALDIRGAN YAKANIR EN İYİ ŞEKİLDE CEZALANDIRIR Anne Toker 'Ailece psikolojik olarak zor bir durumdayız. Psikolojik olarak doktorlardan yardım alıyoruz. Bir an önce kızım ve biz bu durumdan kurtulmaya çalışıyoruz. Şuan da normal hayatımıza devam ediyoruz. Umarım bu olaylar son olur diyeceğim. Son olmayacağını biliyoruz. Sürekli karşılaştığımız bir durum. Her zaman bu konularda kızımı bilgilendirdim. O bilinciyle şu an hayata tutundu kızım. Biz bugün bir kız çocuğunun canı yandığı için ağlaya olacaktık. Şu an benim kızım çok güçlü. Kendi canını kurtardı. Umarım o saldırgan yakalanır. En iyi şekilde cezalandırır. Haberlerde duyduğumuz gibi inşallah o saldırgan serbest bırakılmaz. Bu konuda emniyet güçlerimize güveniyorum" diye konuştu.

