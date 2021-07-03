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Apartman bahçesinde ortaya çıktı! Yılın keşfi! Tam 8 bin yıllık...
Apartman bahçesindeki kazıda, 8 bin 500 yıllık yerleşim yeri keşfedildi. Birçok kalıntının rastlandığı kazıda, yılın en önemli buluntusuna ulaşıldı.
Bilecik’te devam eden ve Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden olduğu ortaya çıkan arkeolojik kazı alanında, 2019 yılından beri yapılan çalışmalarda; 8 bin 500 yıl öncesinde yaşamış 11 insanın iskeleti, 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile kara burçak gibi tohum kalıntıları bulundu.