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Apartman bahçesinde ortaya çıktı! Yılın keşfi! Tam 8 bin yıllık...

Apartman bahçesindeki kazıda, 8 bin 500 yıllık yerleşim yeri keşfedildi. Birçok kalıntının rastlandığı kazıda, yılın en önemli buluntusuna ulaşıldı.

Apartman bahçesinde ortaya çıktı! Yılın keşfi! Tam 8 bin yıllık... Bilecik’te devam eden ve Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden olduğu ortaya çıkan arkeolojik kazı alanında, 2019 yılından beri yapılan çalışmalarda; 8 bin 500 yıl öncesinde yaşamış 11 insanın iskeleti, 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile kara burçak gibi tohum kalıntıları bulundu.
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