Apartman bahçesinde böyle bulundu! Vücudunda yara ve morluklar...

Antalya'da bir apartman bahçesinde bulunan, vücudunda yara ve morluklar olan kadın, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek, hastaneye götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 523 Sokak’taki bir apartmanda bugün saat 10.00 sıralarında bahçeye çıkan vatandaşlar, kilim üzerinde yatan kadını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan kadını hastaneye götürmeye ikna etmek için çaba harcadı. İsmi öğrenilemeyen kadın polis ekiplerine hakaret edince, bu kez apartmanda oturanlar devreye girdi.

Bir kadın polis memuru tarafından ikna edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.