AP'den 1 triyon 72 milyar euroluk onay!

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1 trilyon euronun üzerindeki 2021-2027 yılları bütçesini onayladı.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin gelecek 7 yıllık bütçesi görüşüldü.

Genel Kurul, AB'nin 1 triyon 72 milyar euroluk bütçesini 548 "Evet", 81 "Hayır" ve 66 "Çekimser" oyla kabul etti.

AP, AB fonlarını hukukun üstünlüğü kriterlerine bağlayan yeni mekanizmaya ve Birlik bütçesine yeni gelir kaynakları sağlamaya yönelik plana da onay verdi.

AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan , 1 trilyon euroluk gelecekteki bütçeyle 750 milyar avroluk yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını engelliyordu.

İki ülke, hukukun üstünlüğü mekanizmasının kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyordu.

AB Dönem Başkanı Almanya , bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar arasında müzakereler yürütüyordu.

AB üyesi ülke liderlerinin geçen hafta Brüksel'de gerçekleştirdikleri zirvede, bütçe ve kurtarma paketinde uzlaşı sağlanmıştı.