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AP aşırı sağcı Fransız üyenin dokunulmazlığını kaldırdı

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 19:23 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 19:23

Avrupa Parlamentosu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan bazı kişilere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan aşırı sağ görüşlü Ulusal Cephe partisinin Genel Sekreteri Briois'in dokunulmazlığını kaldırdı.


Avrupa Parlamentosu (AP), sosyal paylaşım sitesi  Facebook'tan bazı kişilere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan  Fransa'daki aşırı sağ görüşlü Ulusal Cephe (FN) partisinin Genel Sekreteri Steeve  Briois'in dokunulmazlığını ülkesinin talebi üzerine kaldırdı. 
 
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, Fransa'yı temsilen AP'de  bulunan ve aynı zamanda FN Genel Sekreteri ve Henin-Beaumont Belediye Başkanı da  olan Briois'in dokunulmazlığının kaldırılmasını oyladı.
 
Genel Kurul üyelerinin el kaldırarak gerçekleştirdiği oylamada, AP  üyelerinin büyük bir çoğunluğunun Briois'in dokunulmazlığının kaldırılması  yönünde oy kullandığı belirtildi.
 
Briois, 2015'te başkanı olduğu Henin-Beaumont Belediyesi binasında  kurulan bir Noel tasvirinin, laiklik ilkesi gereği kaldırılması gerektiğini  söyleyen bir meclis üyesine, Facebook üzerinden hakaret etmiş ve bundan dolayı  dava edilmişti.
 
Dava kabul edilirken, Fransız yargısı, Briois'in yargılanabilmesi için  AP'deki dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunda bulunmuştu.
 
AP, geçtiğimiz haziran ayında dini ve ırkçı nefret içerikli  sözlerinden dolayı FN'nin lideri Marine Le Pen'in de dokunulmazlığını  kaldırmıştı.

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