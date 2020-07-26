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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları açıklandı mı? Açık Lise sınav sonuç tarihi...

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları açıklandı mı? Açık Lise sınav sonuç tarihi...