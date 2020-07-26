Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ile lise eğitimini dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL 2. dönem sonu sınavları corona virüs nedeniyle ertelenmişti. AÖL 2. dönem sonu sınavları bu hafta sonu binlerce adayın katılımıyla 3 oturumda tamamlandı. Adaylar, AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları ile sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları açıklandı mı? Açık Lise sınav sonuç tarihi...
AÖL SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. AÖL 2. dönem sınavı soru kitapçığının hafta içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.