AÖL sınavları ne zaman? Açıköğretim Lisesi öğrencileri için AÖL sınav tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin durulmasının ardından AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularına da yanıt aranamaya başlandı. İşte AÖL sınav tarihleri…

AÖL sınav tarihleri sorgulaması devam ediliyor. Eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunun erişime açılmasıyla ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Açık lise sınav tarihleri…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması nedeniyle sınavların yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama henüz yapılmadığından sınavın nasıl olacağı belli değil.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞLADI

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt tarihi ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, AÖL KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.