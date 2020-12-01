AÖL sınavı ertelendi mi? Açık lise sınavları iptal mi (5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları)? MEB açıkladı...

AÖL sınavları iptal edildi mi? sorusu Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamasıyla en çok merak edilen konuların başını çekti. Bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının tüm günü kapsaması 5-6 Aralık’ta yapılacak AÖL sınavlarının akıbetinin merak edilmesine neden oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi?

Açık lise sınavları iptal mi? 5-6 Aralık AÖL 1. dönem sınavları ertelendi mi? sorularına yanıt aranıyor. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı yeni tedbirleri açıklayınca gözler, bu hafta sonu yapılacak açık lise sınavlarına çevrildi.

AÖL SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağı belirtilmişti. MEB'ten yeni bir açıklama geldi.

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL 1. dönem sınav yerleri açıklanmadı. Sınav yerleri sınavdan birkaç gün önce açıklandığı için sınav giriş yerlerinin 2 Aralık’ta açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV TAKVİMİ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020

HER DERSTEN 20 SORU SORULACAK

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.