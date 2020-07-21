AÖL sınava giriş yerleri açıklandı! AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL öğrenci girişi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sonu sınav giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş sisteminden açıklandı. Lise eğitimine açıktan devam eden adayları yakından ilgilendiren AÖL 2. dönem sonu sınav giriş yerlerini görüntülemek isteyen adaylar 'AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL sınava giriş yerleri açıklandı mı?' sorularını araştırıyor. Peki, Açık lise sınava giriş yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL sınavları ne zaman? AÖL öğrenci girişi ve açık lise giriş sistemi

Lise eğitim ine açıktan devam eden adayları yakından ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sonu sınav giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş sisteminden açıklandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtlı öğrenciler 'AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL sınava giriş yerleri açıklandı mı?' sorularını araştırıyor. Peki, Açık lise sınava giriş yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL sınavları ne zaman? AÖL öğrenci girişi ve açık lise giriş sistemi...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Adaylar AÖL sınav giriş belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü sekmesinden sisteme giriş yaparak alablecekler. AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN