AÖL sınav tarihleri 2021 takvimi ne zaman ayın kaçında açıklanacak? Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme, ders seçimi ve sınavı…

MEB AÖL sınav tarihleri 2021 araştırmalarını başladı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının hangi tarihte yapılacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavların ertelenmesiyle birlikte gözler MEB’e yeni tarihlere çevrildi. Peki, AÖL sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen sınav takvimini merakla bekliyor. Salgın nedeniyle 1. dönem sınavı olmayan yüz binlerce öğrenci AÖL sınavı, kayıt yenileme ders seçimi gibi detayları araştırmaya başladı. Yüz yüze gerçekleştirilen AÖL sınavlar ileri bir tarihe ertelenmişti, peki sınavlar ile ilgili yeni bir açıklama var mı? AÖL sınav tarihleri 2021 son durum detayları…

2021 AÖL sınav tarihleri ne zaman açıklanacak, kayıt yenileme tarihi belli mi?

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri ile ilgili MEB’den henüz yeni resmi bir açıklama gelmedi. 22 Ocak’a kadar eğitim öğretimin uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği dikkate alınırsa, 22 Ocak’a kadar yüz yüze sınavın gerçekleştirilmesi beklenmiyor. Sınavın yapılması durumunda ise online olarak gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

2020-2021 Eğitim yılının AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz belirlenmedi. MEB ise konuya ilişkin “2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Sınavlara ilişkin yapılan son açıklamada “5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim lisesi sınavları Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gelişmelerle ilgili okulumuzun web sitesinden duyuru yapılacaktır." denilmişti.