AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman? MEB Açık Lise 2. Dönem sınav tarihleri Temmuz’un kaçında?

AÖL 2. dönem sınav tarihleri, açıktan lise okuyan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AÖL sınavları corona virüsü salgını kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, MEB AÖL sınavı ne zaman? İşte MEB AÖL sınav tarihleri 2020…

AÖL sınav tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. AÖL 2. Dönem sınavı ne zaman? sorusu soruluyor. Sınavın yapılacağı günü kaçırmak isteyen öğrenciler, aramalarını hızlandırdı. 4-5 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan AÖL sınavları yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen açık lise sınavları uzaktan eğitim sistemine göre düzenlenmişti. İşte AÖL sınav tarihleri hakkında merak edilenler…

MEB AÖL SINAVI NE ZAMAN?

4-5 Temmuz tarihinden yapılması planlanan AÖL sınavları, MEB'in yeni takviminde 25-26 Temmuz tarihleri olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

AÇIK LİSE SINAVINDA ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

MEB, AÖL sınavına girecek öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanlarından zorunlu olarak bulundurulması gerektiğini açıkladı. Ayrıca Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.