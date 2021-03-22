AÖL sınav tarihleri (2. Dönem)! AÖL 2. Dönem sınavı online mı olacak?

AÖL sınav tarihleri belli oldu. MEB, açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sınavların tarihini açıkladı. Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık öğretim okullarının resmi internet sitelerinden ulaşabilecek. AÖL sınav tarihleri 2. dönem…

Açık öğretim okulları ikinci dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında çevrim içi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim içi olacak. AÖL sınav tarihleri 2. dönem…

Açık öğretim okullarında kayıtlı tüm öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için, öğrencilik durumlarına bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından yapıldı.

Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık öğretim okullarının resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.

AÖL 2. Dönem sınavı online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları çevrim içi olacak.

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30’dan) - 29.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

MEB AÇIK LİSE SINAVLARI AÇIKLAMASI!

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

AÖL ONLİNE SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN