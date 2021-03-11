AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖL 1.dönem sınav sonuçları 2021 okulların internet sayfalarından ulaşabilecek!

Açık lise sınav sonuçları erişime açıldı. MEB lise eğitimlerini dışarıdan tamamlamak isteyenlerin beklediği AÖL sınav sonuçlarını açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının resmi adresinden yapılan açıklamada "Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı. Öğrencilerimiz, sonuçlara okulların internet sayfalarından ve linkten ulaşabilecek." denildi. Öğrenciler sınav itirazlarını ise beş gün içerisinde gerçekleştirebilecek. AÖL sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme…

Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçları erişime açıldı. AÖL sınav sonuçları, sisteme T.C. kimlik numaraları veya öğrenci numaralarıyla birlikte şifreleri ile giriş yaparak öğrenilebilecek. AÖL 1. dönem sınav sonuçları online platform üzerinden açıklandı. AÖL 1.dönem sınav sonuçları sorgulama…

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

AÖL sınav sonuçları için yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak “Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve Şifre” bilgilerini doğru bir şekilde girerek AÖL 1.dönem sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

MEB'DEN SINAV İTİRAZLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazları ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:



"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."