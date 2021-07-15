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AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021! AÖL 3. Dönem online sınav sonuçları açıklandı!

15 Temmuz 2021 Perşembe - 15:52 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 15:52

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıkladı. İşte MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021!


MEB duyurdu. Binlerce öğrenci bekliyordu. Ve belli oldu. 7 Temmuz'da gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı sonuçları için adaylar bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçlarını açıkladı. 
 
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
 
Binlerce öğrencinin katılımı ile 3 Temmuz-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında online gerçekleşen sınavın sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından erişime açıldı. 
 
Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. Dönem online sınav sonuçları aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris internet adresi üzerinden öğrenilecek. 
 
Açık Lise 2021 3. Dçnem sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3.Dönem Online (Çevrimiçi) Sınav Sonuçları açıklanmıştır." ifadesi kullanıldı.
 
 

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