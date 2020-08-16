25-26 Temmuz’da yapılan AÖL sınav sonuçları, sınavın üzerinden 3 hafta geçmesi nedeniyle merakla bekleniyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor 2020? AÖL sınav sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak, belli mi?

AÖL öğrencileri, 25-26 Temmuz tarihinde AÖL 2. dönem sınavlarını oldu. Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Açıktan okuyanlar, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor 2020? AÖL sınav sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? sorularına yanıt arıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde erişime açılacak.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL DUYURU YAPTI

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.