AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sonu sınavlarının temmuz ayı sonunda tamamlandı. AÖL sınavlarına katılan öğrenciler AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL çalışma takvimi ve AÖL sınavlarının açıklanacağı tarih...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

Corona virüs nedeniyle ertelenen sınavlar 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavı soru kitap çığı ve cevap anahtarının yayınlanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Corona virüs nedeniyle güncellenen AÖL iş takvimine göre AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI İLE İLGİLİ MEB'İN AÇIKLAMASI

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştı. Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan sınıf geçme imkanından açık öğretim okulları da faydalanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Buna göre, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılacak. Öğrencilerin bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacak. Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler de faydalanacak.