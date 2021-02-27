AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Açık Öğretim Kurumları online sınav sonuçları merak ediliyor!

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınavları 25 Şubat'ta başladı 1 Mart'ta sona erecek. Online ortamda sınavlarını tamamlayan öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları 25 Şubat'ta başladı, 1 Mart’ta sona erecek. Sınavlar koronavirüs nedeniyle online olarak yapılıyor. Her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulan sınavın puan değeri 5. Yanlış cevaplar ise doğru cevapları etkilemeyecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının ne zaman açılacağı henüz belli değil. Mart ayı ortasında açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenilecek.

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.