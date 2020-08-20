AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2020? AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2020…

Açıköğretim Lisesi Sınav sonuçları hakkındaki araştırmalar devam ediyor, öğrenciler yoğun bir şekilde ‘’AÖL sınav sonuçları açıklandı mı’’ sorusuna yanıt arıyor. 17 Ağustos’ta açıklanacağı söylenen AÖL sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları hakkında merak ise daha da arttı. Peki, AÖL sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav sonuçları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. MEB’den gelecek ‘AÖL sınav sonuçları açıklandı’ haberi sabırsızlıkla bekleniyor. MEB 2020 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

17 Ağustos'ta açıklanması beklenen AÖL sonuçları 21 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA

2020-2021 AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Açıköğretim Lisesi 2020-2021 ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

AÖL 2019-3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.