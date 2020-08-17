AÖL sınav sonuçları 2020! AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor, saat kaçta açıklanacak? (AÖL sonuç sorgulama)

AÖL sonuçları 2020 hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, sorusuna yanıt aranıyor. Eğitimlerini açıktan tamlamak durumunda kalan öğrenciler heyecanla AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor? AÖL sınav sonuçları 2020…

Covid 19 gölgesinde gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) hakkında yapılan resmi açıklamada 25-26 Temmuz’da yapılan AÖL 2. dönem sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisi yapıldı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2020? AÖL sonuç sorgulama…

AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta yani bugün açıklanacak. Sonuçlar, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifreler girildikten sonra sonuçları görüntülenecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.

2020-2021 KAYIT YENİLEME ve SINAV TARİHİ

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.