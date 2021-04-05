AÖL sınav sonuçları 2. dönem erişim tarihi bekleniyor! 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavına katılan öğrenciler gözlerini sonuçlara çevrildi ve AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. Lise eğitimlerini uzaktan devam ettiren AÖL (Açık Öğretim Lisesi) öğrenciler 2. Dönem sınavlarını geçtiğimiz günlerde tamamladı. AÖL 2021 sınav sonuçları detayları…

AÖL sınav sonuçları merak ediliyor. Öğrenciler arama motorları üzerinden ya da AÖL giriş ekranı aracılığıyla AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevaplarını yanıt aramaya çalışıyor. Peki, AÖL 2 dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için tarih henüz belli olmadı. Nisan ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması bekleniyor. Eski sınavlar göz önüne alındığında 10 gün içerisinde sınavların açıklanacağı düşünülüyor.

Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.